Após polêmica por não tomar vacina, Djokovic diz não se importar com possibilidade de deixar liderança do ranking mundial

O tenista corre risco de perder a liderança do ranking a depender dos desempenhos dele no Torneio de Dubai e do russo Daniil Medvedev no Aberto do México edit

Apoie o 247

ICL

247 - O tenista sérvio Novak Djokovic diz não se importar com a possibilidade de perder o posto de número 1 do mundo no esporte. O tenista corre risco de perder a liderança do ranking a depender dos desempenhos dele no Torneio de Dubai e do russo Daniil Medvedev, segundo colocado da ATP que joga em Acapulco esta semana no Aberto do México.

"Eventualmente vai acontecer e se acontecer esta semana, serei o primeiro a parabenizá-lo", disse. Medved enfrenta nesta terça-feira, 22, o francês Benoît Paire, enquanto Djokovic estreia hoje contra o italiano Lorenzo Musetti.

Após ser deportado da Austrália por se recusar a ser imunizado contra a Covid-19, Djokovic revelou que demorou alguns dias para voltar a treinar. “Não foi muito difícil pegar uma raquete, sair, praticar o esporte e apenas jogar. Estou tão bem preparado quanto possível e animado para poder novamente participar de um torneio”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Houve muitas emoções depois que voltei da Austrália. Foi estranho. Fiquei desapontado, fiquei triste com a forma como tudo aconteceu e com a maneira como deixei o país”, explicou o sérvio. Em entrevista à BBC, o tenista afirmou não fazer parte de qualquer movimento antivacina, mas disse que abriria mão de grandes torneios se fosse obrigado a se imunizar.

“Mas sempre defendi a liberdade de escolher o que você coloca em seu próprio corpo. Esse princípio é mais importante para mim do que qualquer outro”, argumentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE