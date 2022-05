Copa do Mundo terá mulheres na arbitragem pela primeira vez

As três árbitras que apitarão jogos da Copa do Mundo são Stéphanie Frappart, da França, Yoshimi Yamashita, do Japão, e Salima Mukansanga, de Ruanda edit

247 - A Fifa anunciou nesta quinta-feira (19) que, pela primeira vez na história das copas do mundo, três árbitras e três assistentes do sexo feminino apitarão nos jogos do torneio masculino, que ocorrerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano, no Catar. Entre as bandeirinhas está a brasileira Neuza Back, de 37 anos. As três árbitras que apitarão jogos são Stéphanie Frappart, da França, Yoshimi Yamashita, do Japão, e Salima Mukansanga, de Ruanda.

Dois brasileiros - Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio - foram escalados entre os 36 árbitros escolhidos pela federação internacional. Desde 1950, quando a copa foi disputada no Brasil, o país costumava ter somente um representante na arbitragem principal.

Outros países que terão dois árbitros na Copa são Argentina, França e Inglaterra. Para os assistentes de vídeo (VAR, sigla em inglês para Video Assistant Referee), a Fifa escolheu 24 homens. Nenhum brasileiro.

