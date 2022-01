Copinha: América-MG vence Botafogo e volta à semifinal após seis anos

Apoie o 247

Agência Brasil - O América-MG é o primeiro semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira (18), o Coelho venceu o Botafogo por 1 a 0 no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), pelas quartas de final. Os mineiros não chegavam entre os quatro melhores times da competição desde 2016.

O adversário do América será conhecido na partida entre Santos e Mirassol, que já estão em campo na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Data, local e horário do confronto ainda serão anunciados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Campeão da Copinha em 1996, o Coelho chegou ao gol da vitória aos 32 minutos da segunda etapa com Adyson. O atacante interceptou uma inversão de bola do zagueiro Liberato, entrou na área pela esquerda e bateu por baixo do goleiro Lucas Barreto para balançar as redes.

O América chega à semifinal invicto, com três vitórias e quatro empates, marcando dez gols e sofrendo cinco. Os mineiros asseguraram lugar no mata-mata na última rodada da primeira fase, ao vencerem o Sãocarlense por 1 a 0, após não saírem do zero com o São Carlos e ficarem no 1 a 1 com o Falcon-SE.

Na segunda e na terceira fase o Coelho dependeu dos pênaltis para eliminar Athletico-PR e Falcon, depois de empatar ambas as partidas em 1 a 1. Antes de derrotar o Botafogo, a equipe de Belo Horizonte teve como melhor atuação a goleada por 5 a 2 sobre o Novorizontino, nas oitavas de final da Copinha.

