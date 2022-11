Corinthians anuncia saída do técnico Vítor Pereira

"Hoje encerramos um ciclo. Vítor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube. O contrato se encerra e não foi renovado", disse o presidente do clube, Duilio Alves edit

247 - O técnico português Vítor Pereira não treiinará mais o time do Corinthians em 2023. O anúncio foi feito pelo presidente Duilio Monteiro Alves, neste domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão.

"Hoje a gente encerra um ciclo. O Vítor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube. O contrato se encerra", anunciou o presidente Dulio Monteiro Alves em pronunciamento na sala de imprensa.

Suspenso do jogo contra o Atlético-MG, neste domingo, Vítor Pereira foi à Neo Química Arena e acompanhou o jogo. A despedida, porém, fica com o empate por 2 a 2 com o Coritiba, quarta-feira passada.

Vítor Pereira deixa o Corinthians com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas em 64 jogos, um aproveitamento de 51,6%. O Timão foi vice-campeão da Copa do Brasil no período e termina o Campeonato Brasileiro em quarto lugar.

