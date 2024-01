Corinthians contrata executivo de futebol que vai deixar o Flamengo (vídeo)

Fabinho Soldado terá mais ocupações no time paulista, em comparação com o trabalho que desenvolvia no rubro-negro edit

247 - O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (24) a contratação de Fabinho Soldado como executivo de futebol. O profissional era gerente do departamento do Flamengo.

No time do Rio, Fabinho tinha funções mais operacionais. Agora, ele também vai participar de negociações e cuidará da montagem do elenco alvinegro junto com o diretor Rubens Gomes, o Rubão.

"É um desafio participar de uma reconstrução do departamento de futebol do Corinthians", disse Fabinho. "Gostaria de deixar claro que as minhas funções não se resumem a contratações, mas também em capacitar e melhorar todos os departamentos dentro do futebol".

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Gerente de Futebol, Fabinho Soldado, não trabalha mais no clube. O profissional aceitou proposta do Corinthians e já se desligou do Rubro-Negro. O presidente Rodolfo Landim falou sobre o trabalho realizado e desejou sorte no próximo…

