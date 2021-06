Corinthians decide rescindir contrato de Danilo Avelar após fala racista

247 - O Corinthians decidiu, nesta terça-feira, 23, rescindir contrato do zagueiro Danilo Avelar após fala racista do atleta. O Timão e os representantes do jogador negociam os termos de uma rescisão. O contrato do jogador é válido até o dia 31 de dezembro de 2022.

Durante a madrugada, numa partida de “Counter-Strike: Global Offensive”, Danilo chamou um outro jogador de 'fih de rapariga preta'. Ao Corinthians, o zagueiro se justificou afirmando que foi ofendido por um jogador estrangeiro pelo fato de ser brasileiro. A frase teria sido escrita como forma de provocação.

Leia a nota do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo.

O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia".

