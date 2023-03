Corinthians lidera ranking de maior público e renda do Paulistão

Apoie o 247

247 - O Corinthians liderou o ranking de torcidas na primeira fase do Campeonato Paulista, com uma média de público de 40.655 pessoas pagantes. A renda média foi de R$ 2.430.620,92. Em segundo lugar ficou o São Paulo (40.521 de público médio e renda de R$ 1.628.670,67) e em terceiro o Palmeiras (37.085 torcedores em média e R$ 1.782.713,71 de renda). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (9) pela Gazeta Esportiva.

O Santos é o quarto colocado no ranking (público médio de 10.671 torcedores e uma renda de R$ 487.067,50). Na quinta posição apareceu o Botafogo-SP (9.946 torcedores em média por jogo, com uma renda de R$ 485.682,50).

Com a soma de todos os 16 times, a média de público pagante do Campeonato Paulista é de 11.785 torcedores, aumento de 48% na comparação com a primeira fase da edição do ano passado (7.924 pagantes), quando os estádios tiveram limitação de 75% da capacidade por causa da pandemia do coronavírus.

A renda média dos clubes aumentou 70%, ao passar de R$ 329,5 mil em 2022 para R$ 562,1 mil em 2023 por partida.

Confira o ranking:

Corinthians - 40.655 / R$ 2.430.620,92

São Paulo - 40.521 / R$ 1.628.670,67

Palmeiras - 37.085 / R$ 1.782.713,71

Santos - 10.671 / R$ 487.067,50

Botafogo - 9.946 / R$ 485.682,50

Portuguesa - 6.427 / R$ 552.469,80

Guarani - 5.906 / R$ 123.775,00

Ferroviária - 4.935 / R$ 184.308,33

Red Bull Bragantino - 4.584 / R$ 180.224,17

São Bento - 4.519 / R$ 160.295,00

Água Santa - 4.384 / R$ 113.199,17

Ituano - 4.158 / R$ 211.876,67

Inter de Limeira - 4.154 / R$ 179.601,67

Santo André - 3.655 / R$ 140.394,17

São Bernardo - 3.576 / R$ 163.981,67

Mirassol - 3.385 / R$ 169.873,33

Público médio total - 11.785 pagantes

Renda média - R$ 562.172,14

