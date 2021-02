Corinthians prevê cerca de R$ 100 milhões com vendas de jogadores no ano e opta pela política de austeridade

O valor representa quase a metade do que o Corinthians faturou no ano passado com vendas edit

247 - O Corinthians admite que a venda de jogadores é uma das prioridades da diretoria. O alvinegro espera receber cerca de R$ 100 milhões em transferências. A informação foi publicada pelo GloboEsporte.

O valor representa quase a metade do que o time faturou no ano passado com vendas. Até setembro, quando divulgou o último balanço financeiro, o Corinthians já havia embolsado R$ 186,4 milhões com negociações de jogadores.

As últimas estatísticas divulgadas pelo Corinthians indicaram que a dívida alvinegra já ultrapassa R$ 920 milhões.

