Corinthians sonha com contratação de Cristiano Ronaldo

247 - Livre no mercado, o atacante português Cristiano Ronaldo é o grande sonho do Corinthians para a próxima temporada. Ainda assim, o clube alvinegro sabe que realizá-lo é algo extremamente difícil. As informações são do portal Placar.

E o interesse corintiano em CR7 é muito motivado pelo ‘projeto Taunsa’. Embora a empresa de agronegócios tenha desaparecido sem pagar um centavo ao Timão na parceria que fez para viabilizar a volta do meia Paulinho, no fim do ano passado, a ideia da instituição comercial é mantida na cabeça do presidente Duílio Monteiro Alves até hoje: trazer um jogador extraclasse, do tamanho que o Corinthians merece.

Quando estava presente, a firma prometia bancar as contratações dos uruguaios Edinson Cavani ou Luis Suárez, caso eles topassem vestir a camisa corintiana, mas isso nunca ocorreu. Ambos estavam em fim de contrato, receberam propostas corintianas, mas elas não evoluíram.

