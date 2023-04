Corintiano morre em emboscada após confronto pela Copa do Brasil

Apoie o 247

247 - Na quarta-feira (12), uma emboscada a um ônibus da torcida organizada do Corinthians, a Pavilhão 9, deixou uma noite marcada por cenas lamentáveis e resultou em uma morte. O incidente ocorreu após a derrota do Corinthians por 2 x 0 para o Remo, no Pará, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O diretor Rafael Merenciano foi anunciado como vítima fatal pela Pavilhão 9, após o ônibus que transportava os torcedores alvinegros ser alvo de uma emboscada. O veículo foi atingido por uma bomba caseira, resultando em uma tragédia que chocou a comunidade corintiana.

Veja o comunicado oficial do Corinthians:

"É com muita tristeza que informamos o falecimento do nosso sócio Rafael Merenciano, nosso amigo pessoal e diretor.



Rafa, agradecemos por tudo o que fez em prol do Bloco e Torcida Pavilhão Nove, desejamos sentimentos à família nesse momento doloroso, que esteja eternamente dentro dos nossos corações".

