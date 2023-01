Corpo de Pelé é sepultado em Santos durante cerimônia fechada à família

A cerimônia foi reservada para a família e amigos do Rei do Futebol edit

247 - O corpo de Pelé foi sepultado na tarde desta terça-feira (3), no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos (SP). De acordo com o “Guiness World Records”, o memorial é o cemitério vertical mais alto do mundo.

A cerimônia foi reservada para a família e amigos do Rei do Futebol.

O ídolo do Santos e da Seleção Brasileira foi velado no gramado da Vila Belmiro durante 24 horas, até às 10h da manhã de terça.

Pelé morreu às 15h27, na última quinta-feira (29), de insuficiência renal e cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

