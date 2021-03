Covid-19: Ministério Público vai sugerir que CBF suspenda o futebol no Brasil

De acordo com site ge.globo, a Comissão Nacional de Combate e Prevenção à Violência nos Estádios prepara carta que será entregue à entidade edit

Roberto Wagner, Metrópoles - O agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil motivou o Ministério Público (MP) a elaborar uma nota técnica recomendando à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a suspensão das competições organizadas por ela. A informação é do site ge.globo.

“A Comissão Nacional decidiu emitir uma nota técnica recomendando à CBF a suspensão de toda e qualquer competição por ela organizada, em face da situação que hoje o Brasil atravessa, com o crescente número de pessoas falecidas e contaminadas”, afirma o procurador Valberto Lira, presidente da Comissão Nacional, ao ge.globo.

