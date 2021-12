Craque português Cristiano Ronaldo chega à marca de 800 gols

Com os gols marcados nesta quinta-feira, contra o Arsenal, o craque português chegou às 800 bolas na rede em jogos oficiais edit

247 - O craque português Cristiano Ronaldo atingiu uma marca histórica no clássico disputado nesta quinta-feira (2) entre Manchester United e Arsenal. Ele atingiu a marca de 800 gols na sua brilhante carreira.

O jogo estava empatado por 1 a 1 e, logo no início do segundo tempo, Cristiano Ronaldo mostrou disposição de marcar seu 800º gol. Logo no primeiro minuto driblou a marcação e parou em boa defesa de Ramsdale.

No lance seguinte, porém, ele soltou o grito da garganta e colocou um largo sorriso no rosto. Rashford fez grande jogada pela direita e rolou para o português, que, de primeira, deslocou o goleiro adversário e mandou na bochecha da rede.

O Arsenal empatou logo em seguida, mas Cristiano Ronaldo não deixaria que sua noite especial terminasse sem uma vitória do United. Após Fred sofrer pênalti, o português marcou seu segundo gol na partida e assegurou o triunfo do seu time por 3 a 2.

