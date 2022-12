Cristiano Ronaldo aceita oferta e será jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita

De acordo com o jornal espanhol A Marca, o atacante português terá um contrato de dois anos e meio, a partir do início de janeiro. Veja quanto vai receber o jogador edit

247 - Atualmente sem clube, o atacante Cristiano Ronaldo, 37 anos, aceitou a oferta de contrato do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e deve estrear em janeiro pelo seu novo time. Foi o que apontou o jornal "Marca", da Espanha. A nova casa do atleta português fica no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África. É o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais, com 819 tentos em 1145 partidas.

De acordo com a publicação do jornal espanhol, o contrato será de duas temporadas e meia, a partir do início de janeiro. O jogador receberá cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) por temporada, salário quase três vezes maior que os dos jogadores Messi e Neymar, os dois do PSG, da França.

O governo e empresários sauditas estão investindo mais em futebol nos últimos. Em 2020 e em 2021, o país fez a compra do Newcastle, da Inglaterra.

O jogador Cristiano Ronaldo está com a seleção portuguesa para a disputa da Copa do Mundo do Catar, no Oriente Médio. Na terça-feira (6), a equipe lusa enfrenta a Suíça, às 16h, pelas oitavas de final.

O atacante vai para o quinto clube da carreira. Revelado pelo Sporting, de Portugal, ele passou por Manchester United, da Inglaterra (duas vezes), Real Madrid (Espanha) e Juventus (Itália).

