Cristiano Ronaldo desfalca United contra Liverpool após morte de filho

Um dos filhos gêmeos recém-nascidos do jogador faleceu nesta segunda-feira (18) edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O atacante do Manchester United Cristiano Ronaldo não jogará contra o Liverpool em partida pelo Campeonato Inglês nesta terça-feira, após a morte de seu filho recém-nascido na véspera, informou o clube.

Ronaldo e sua parceira Georgina Rodriguez, que anunciaram em outubro do ano passado que estavam esperando gêmeos, disseram na segunda-feira que um dos dois bebês morreu.

"A família é mais importante do que tudo e Ronaldo está apoiando seus entes queridos neste momento imensamente difícil", disse o United em comunicado no site do clube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Assim, podemos confirmar que ele não jogará a partida contra o Liverpool em Anfield na noite de terça-feira e ressaltamos o pedido de privacidade da família."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Manchester United está em quinto na tabela da Premier League, três pontos atrás do quarto colocado Tottenham Hotspur, antes de sua viagem a Anfield para enfrentar o segundo colocado Liverpool.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE