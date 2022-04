Cristiano Ronaldo e esposa anunciam que um dos gêmeos que esperavam morreu

Apoie o 247

247 - Cristiano Ronaldo e sua esposa, Georgina Rodríguez, anunciaram que um dos gêmeos que esperavam morreu. A morte teria acontecido durante o parto, segundo informações da rede de TV portuguesa SIC.

"É com nossa mais profunda tristeza que temos que anunciar que nosso bebê menino morreu. É a maior dor que qualquer pai e mãe podem sentir. Somente o nascimento da nossa bebê menina nos dá força para viver esse momento com alguma esperança e felicidade", escreveu o casal, em nota divulgada no perfil do Twitter do atleta.

Cristiano Ronaldo já tem outros quatro filhos.

pic.twitter.com/vRNVCoegOW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 18, 2022

