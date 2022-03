Cristiano Ronaldo reivindica recorde de artilheiro de todos os tempos com 807 gols

Apoie o 247

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - O atacante do Manchester United Cristiano Ronaldo colocou seu nome no livro dos recordes como o maior artilheiro de todos os tempos do futebol profissional, com 807 gols, após um brilhante hat-trick contra o Tottenham Hotspur, rival da Premier League, neste sábado.

O título de artilheiro de todos os tempos no futebol é muito contestado e a Fifa não mantém um registro oficial, mas a entidade mundial estima que o austro-tcheco Josef Bican marcou 805 gols durante uma carreira que durou de 1931 a 1955.

O gol inaugural de Cristiano Ronaldo aos 12 minutos em Old Trafford foi um excelente remate de longe que o ajudou a igualar o recorde.

O português ultrapassou Bican após passe certeiro de Jadon Sancho para colocar o United na frente por 2 x 1. No segundo tempo, marcou o terceiro para colocar novamente o United à frente e dar números finais ao jogo: 3 x 2.

Foi o 59º hat-trick da carreira de Ronaldo e o primeiro pelo time de Old Trafford desde 2008, após seu retorno.

Os golos de Ronaldo foram marcados pelo Sporting, United, Real Madrid, Juventus e pela seleção nacional de Portugal.

A Federação Tcheca disse que o total de Bican foi na verdade de 821 gols após uma revisão de suas estatísticas.

Pelé e Romário marcaram cada um mais de 1.000 gols durante suas carreiras, mas essas estatísticas incluem gols em partidas amadoras, não oficiais e amistosas.

