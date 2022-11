Cuiabá derrota Botafogo para se afastar do Z4 da Série A

Apoie o 247

Agência Brasil - O Cuiabá conseguiu um importante resultado em sua batalha para se afastar da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando no estádio Nilton Santos, o Dourado bateu o Botafogo por 2 a 0 na noite desta terça-feira (1).

Com o resultado o Cuiabá subiu para a 15ª posição com 37 pontos. Já para o Alvinegro o revés diminuiu as possibilidades de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. O time comandado pelo português Luís Castro permanece na 10ª posição com 47 pontos.

O triunfo do Dourado foi construído com gols dos atacantes André Luís, de cabeça aos 40 minutos do primeiro tempo, e de Deyverson, aos 6 minutos da etapa final.

