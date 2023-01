Dani Alves nega acusação de assédio sexual

Apoie o 247

247 - O lateral-direito Daniel Alves negou a acusação de assédio sexual feita por uma mulher, que levou à abertura de uma investigação pela polícia catalã. O caso teria ocorrido na boate Suton, em Barcelona, na Espanha, na madrugada da última sexta-feira (30).

Em participação no programa Y Ahora Sonsoles (TV Antena 3), Alves confirmou que esteve na mesma discoteca que a mulher que o acusa, e negou ter tocado nela sem permissão.

"Como iria fazer isso com uma mulher? Pelo amor de Deus", disse Alves, que pediu para pararem com a acusação. "Está me prejudicando e toda a minha família porque sabem quem eu sou".

A mulher relatou que Alves a tocou sem permissão e depois colocou a mão por dentro de sua roupa íntima. Após o acontecido, a vítima, assustada, teria avisado as amigas, que acionaram os seguranças da boate.

