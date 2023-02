Daniel Alves diz que estava bêbado e não se recorda dos eventos na boate onde teria estuprado mulher

Apoie o 247

247 - Segundo a TV espanhola Telecinco, o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves teria afirmado, em telefonema à sua mulher, Joana Sanz, que estava bêbado e não se lembra de nada do que aconteceu na balada Sutton, onde ele teria estuprado uma jovem de 23 anos. O caso aconteceu em Barcelona, na Espanha, no final do ano passado.

Em seu primeiro depoimento à Justiça espanhola, Alves afirmou que estava no banheiro da casa noturna quando a mulher entrou, mas que não teve contato, físico ou sexual, com ela.

Em audiência na quinta-feira (17) para analisar o pedido de liberdade provisória, a defesa do lateral confirmou, pela primeira vez, que houve penetração vaginal, mas que o sexo foi consensual.

O jogador está atrás das grades desde 20 de janeiro. (Com informações da agência Estadão Conteúdo).

