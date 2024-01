Daniel Alves prepara quinta versão sobre caso de estupro na Espanha

Apoie o 247

247 -O jogador brasileiro Daniel Alves está prestes a apresentar sua quinta versão dos fatos em depoimento marcado para os próximos dias 5 a 7 de fevereiro, destaca o Metrópoles. A acusação, relacionada a um suposto estupro em uma balada em Barcelona, mantém Alves em prisão preventiva desde 20 de janeiro de 2023.

Segundo informações do jornal catalão ARA, o atleta alegará não se lembrar dos eventos ocorridos na noite do crime, atribuindo a suposta amnésia ao abuso de bebidas alcoólicas. Esta será a quinta vez que Daniel Alves altera sua versão dos eventos desde o início do processo.

O periódico espanhol também relata que o jogador contará com o suporte de sua esposa, Joana Sanz, para corroborar a nova narrativa do crime. Fontes do jornal indicam que Joana testemunhará que o marido retornou à residência embriagado naquela noite, contribuindo assim para a alegada falta de recordação dos eventos.

O julgamento de Daniel Alves está agendado para acontecer no início de fevereiro, e o jogador enfrenta resistência por parte da Justiça Espanhola, que negou pedidos anteriores de liberdade provisória.

