De fora do top 3 da Fifa, Neymar brinca: “partiu basquete”

A entidade anunciou os finalistas ao prêmio de melhor do mundo nesta sexta com Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski edit

Roberto Wagner, Metrópoles - O brasileiro Neymar encarou com bom humor ter ficado fora dos candidatos finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. Em sua conta no Twitter, o camisa 10 do PSG brincou com a troca de esporte: “Partiu basquete”.

Mesmo sem Neymar citar o anúncio de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski como finalistas ao The Best, os seguidores entenderam o recado e iniciaram uma enxurrada de críticas à entidade máxima do futebol.

Ja que no 🎾 não deu certo, partiu 🏀 December 11, 2020

Já Desisti do 🏀 virei GAMER 🎧 December 11, 2020

