De olho na final da Libertadores, Santos encara o Atlético-MG

Metrópoles - O Santos está focado na decisão da Copa Libertadores, no próximo sábado (30/1), mas tem um Atlético-MG pelo caminho, ainda nesta terça-feira (26/1), às 20h. O duelo adiado da 28ª rodada do Brasileirão será o último ato do time paulista antes da grande final contra o Palmeiras, no Maracanã.

Por conta da proximidade da decisão da Libertadores, o técnico Cuca nem sequer levou seus principais jogadores. Desta forma, o time que encara o Galo em Belo Horizonte será formado por reservas e garotos da base.

O Atlético-MG, por sua vez, ainda luta pelo título nacional e terá força máxima. O time é o atual 4º colocado, com 54 ponts, oito a menos que o líder Internacional.

Ficha Técnica:

Escalações (prováveis):

Atlético–MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Vargas e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli

Santos: John; Madson, Laércio, Alex e Wagner Leonardo; Vinícius, Jean Mota e Lucas Lourenço; Tailson, Bruno Marques (Marcos Leonardo) e Arthur Gomes.. Técnico: Cuca

Data: terça-feira (26/1)

Horário: 20h

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em Minas Gerais

Transmissão: SporTV e Premiere (PPV)

