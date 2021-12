De virada, Atlético vence Bahia e é campeão brasileiro após 50 anos

Sob a liderança do treinador Cuca, neste ano, o Galo ainda pode vencer a Copa do Brasil se derrotar o Athlético-PR edit

247 - O Atlético-MG é o novo campeão brasileiro de 2021. Após tomar dois gols do Bahia num espaço de quatro minutos e começar a perder por 2 a 0 na metade do segundo tempo, o Galo realizou a virada que lhe deu o título brasileiro após 50 anos de jejum. O último título brasileiro do clube foi em 1971.

Os três gols do clube mineiro foram realizados em apenas quatro minutos, nos últimos vinte minutos de jogo.

Os dois primeiros gols, do Bahia, foram de Luiz Otávio (62’) e do artilheiro Gilberto (66’). Os gols do Atlético foram marcados por Hulk (73’), de pênalti, e Keno (74’, 77’), que marcou os dois últimos gols, que deram o título ao Galo.

ÉÉÉÉ DELEEEEEE!!! KEEEEEEENO VIRA A PARTIDA NA FONTE NOVA! pic.twitter.com/WMKlirJfgp — Atlético 😷 (@Atletico) December 2, 2021

Com a vitória, o clube treinado por Cuca chega a 81 pontos na tabela e já não pode mais ser ultrapassado pelo vice, o Flamengo, que, com 70 pontos na 35º rodada da Série A, só pode chegar a 79 pontos - isso se ganhar os seus três últimos jogos.

Neste ano, o Atlético-MG ainda pode vencer a Copa do Brasil se derrotar o Athlético-PR nos dois jogos da final - que ocorrem nos dias 12 e 15 de dezembro. No início do ano, o Galo ganhou seu 46º título mineiro no estadual.

