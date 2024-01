De volta à CBF, Ednaldo Rodrigues quer novo técnico. Filipe Luís e Dorival são cotados

O treinador do São Paulo tem contrato até o fim de 2024 no Morumbi. Outro cotado fez cursos na área de futebol e pretende comandar alguma equipe edit

247 - De volta à presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) após liminar concedida nesta quinta-feira (4) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, Ednaldo Rodrigues disse à Veja que sua primeira meta será eleger a comissão técnica definitiva da seleção brasileira. Para treinar o time, são cotados Dorival Júnior (do São Paulo), e Filipe Luís, ex-jogador que se aposentou do futebol profissional pelo Flamengo no fim de 2023.

O técnico do tricolor paulista tem contrato até o fim de 2024 no Morumbi. Foi campeão da Copa do Brasil em 2023. Um ano antes, ganhou o mesmo torneio quando treinava o Flamengo e também levou o rubro-negro à conquista da Taça Libertadores.

O ex-jogador Filipe Luís fez alguns cursos da CBF Academy e pretende se tornar treinador. As últimas habilitações já o permitiam treinar times de categorias de base (licença B) e profissionais (licença A).

