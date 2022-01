Decisão definitiva de Robinho em caso de estupro na Itália será conhecida nesta quarta-feira

Corte de Cassação de Roma julga nesta quarta-feira (19) o recurso apresentado pelas defesa do jogador, condenado a nove anos de prisão edit

247 - A Corte de Cassação de Roma, última instância da justiça italiana, deverá julgar nesta quarta-feira (19) o recurso apresentado pelas defesas dos jogadores Robinho e Ricardo Falco, condenados a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual de grupo cometido contra uma mulher de origem albanesa numa boate de Milão, em janeiro de 2013. De acordo com o UOL, a sentença será definitiva.

Ainda conforme a reportagem, a audiência do caso começou por volta das 6h30 (horário de Brasília) e durou cerca de 30 minutos. O recurso de Robinho é o primeiro de uma lista de 28 processos que serão analisados pela Corte ao longo do dia.

Ao chegar no tribunal, o advogado de Robinho, Alexander Guttieres, disse que não comentaria sobre o que seria dito na sessão, mas alegou que o "processo está cheio de falhas", sem especificar quais seriam as lacunas.

A situação envolvendo o estupro da jovem albenesa repercutiu no Brasil após o clube Santos contratar Robinho e relativizar o crime. O clube chegou a divulgar oficialmente que ele era vítima de um "apedrejamento".

A contratação do atleta só foi revogada após mobilização e até mesmo boicote de anunciantes, que não queriam ver suas marcas atreladas à violência sexual. Robinho admitiu ter mantido relação sexual com a vítima, mas negou as acusações de violência sexual, quando foi interrogado, em 2014.

