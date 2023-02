Defesa de Daniel Alves muda versão e diz que houve penetração consensual

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado Cristóbal Martell, que defende o jogador Daniel Alves, deu uma nova versão dos fatos da noite de 30 de dezembro de 2022 entre o esportista de 39 anos e uma mulher de 23 anos na Espanha. Nesta quinta-feira (16), a defesa afirmou pela primeira vez que houve uma relação sexual com penetração. As declarações, publicadas no portal Uol, foram concedidas em análise do recurso que pede a liberdade do jogador na Audiência Provincial de Barcelona.

Segundo a advogada Ester García López, que defende a denunciante, o jogador deve continuar preso. "Como acusação particular, mantivemos a mesma posição que tivemos na contestação ao recurso: entendemos que ele deve ficar preso sem fiança. O risco de fuga continua elevado e não faz nem um mês que ele está na prisão", disse. "Pensando nos interesses da minha cliente, o fato de que ele possa ser solto é um atentado à integridade psicológica dela. Que ele fique livre e ela esteja reclusa, é algo que a Justiça e o Estado em geral não podem permitir".

>>> Polícia investiga “salve” do PCC que proíbe briga de torcidas

De acordo com o advogado Cristóbal Martell, a falta de lesões vaginais na denunciante é um indício de que não houve relação forçada, disseram fontes jurídicas que acompanharam as argumentações dele em uma audiência com ambas as partes.

Daniel Alves tinha dado diferentes versões sobre o caso. Na primeira, disse que não conhecia a denunciante. Depois afirmou que esteve com ela no banheiro, mas não houve contato. Por fim, o jogador disse que houve sexo oral consensual.

O Pumas, time do México, encerrou o contrato com o jogador em 20 de janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.