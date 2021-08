Delegação paralímpica do Brasil em Tóquio registra dois primeiros casos de Covid-19

247 - O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) informou nesta segunda-feira (9) que dois membros da delegação nacional testaram positivo para o novo coronavírus, após testes realizados em Tóquio. Os casos não são de atletas e ambos estão assintomáticos e isolados.

O primeiro caso foi registrado após exame PCR no desembarque no Japão. O membro da delegação foi submetido ao mesmo teste três vezes antes do embarque, conforme os protocolos.

O segundo caso foi registrado após exame salivar em um membro da delegação na cidade de Hamamatsu, onde a delegação brasileira paralímpica fará a sua aclimatação para os Jogos. O teste positivo se deu no último domingo (8).

Os Jogos Paralímpicos ocorrem entre o dia 24 deste mês até 5 de setembro. A equipe brasileira contará com 431 pessoas, sendo 253 atletas em 20 modalidades. (Com informações do Estadão).

