Dembélé e Griezmann se desculpam por vídeo vazado e negam racismo

247 - Os atacantes da França Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann pediram desculpas nesta segunda-feira (5) após o vazamento de um vídeo antigo no qual ambos pareciam ironizar funcionários de um hotel no Japão. Eles, no entanto, negam ter feito comentários racistas.

O vídeo foi gravado por Dembélé na pré-temporada 2019/20 do Barcelona no Japão e vazou nas redes sociais. O conteúdo mostra os dois atletas rindo de um grupo de funcionários do hotel que estavam trabalhando para consertar uma televisão.

"Tudo aconteceu no Japão. Poderia ter acontecido em qualquer lugar do planeta e eu teria usado a mesma expressão. Eu, portanto, não tinha como alvo nenhuma comunidade. Acontece que usei esse tipo de expressão com meus amigos, independentemente de suas origens. Este vídeo já se tornou público. Peço desculpas, portanto, já que possa ter prejudicado as pessoas presentes nessas imagens. Por isso, gostaria de pedir desculpas sinceras a eles", escreveu Dembélé por rede social.

"Nos últimos dias, certas pessoas quiseram me mostrar como alguém que não sou. Rejeito com firmeza as acusações feitas contra mim e lamento ter ofendido algum de meus amigos japoneses", escreveu Griezmann no Twitter, se defendendo das acusações de racismo.

