Demitido por homofobia, Maurício Souza diz que a culpa é da "turma da lacração" (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Inconformado com a demissão do Minas Tênis Clube por uma publicação homofóbica, o jogador de vôlei Maurício Souza culpou a “turma da lacração” pela decisão feita pelo clube de desligá-lo. De acordo com ele, o diretor Elói Oliveira e o presidente Ricardo Santiago fizeram o “possível e o impossível” para segurá-lo na equipe.

O problema, na visão de Maurício, foram as ameaças das patrocinadoras Gerdau e Fiat, que prometeram retirar o apoio caso o Minas não se posicionasse de forma mais contundente.

"O Minas não teve culpa nenhuma disso tudo, a culpa foi da turma da lacração fazendo pressão em cima dos patrocinadores. Acarretou no patrocinador ameaçar de tirar o patrocínio do Minas, tanto do feminino quanto do masculino, e isso aí ficou insustentável. Meu diretor e meu presidente fizeram o possível e o impossível para me segurar na equipe, mas infelizmente eles não aguentariam perder tantos patrocínios assim”, disse Maurício.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: