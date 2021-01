Denúncias de racismo no futebol aumentam com denúncia das vítimas, que quebram o silêncio

247 - Denúncias de racismo no futebol brasileiros e mundial têm se tornado cada vez mais constantes, não porque os casos tenham aumentado em comparação a antes, mas pelo fato das vítimas estarem se posicionando sobre os casos.

Durante o ano, repercutiram os casos de Gerson, volante do Flamengo; de Luiz Eduardo Bertoldo Santiago, de 11 anos, durante torneio infantil em Caldas Novas (GO); e de Neymar, durante o campeonato francês e a Champions League.

Em reportagem do Estado de S.Paulo, destaca-se o comentário do zagueiro e capitão do Fortaleza, Paulão: “As pessoas tiveram um pouco mais de coragem de falar sobre o assunto. Com isso, o tema ficou mais vivo e tivemos alguns debates importantes”.

“Não dá para dizer que houve uma mudança significativa. Essas conversas aconteceram, mas a gente não vê a mudança de fato que é a lei. Para saber se esse debate realmente significa um avanço é preciso atitude. Não basta só a conversa”, completa o jogador de 32 anos.

