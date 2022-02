Deputado brasileiro: Olimpíadas de Inverno de Beijing será referência para união do mundo

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O deputado federal do Brasil e presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, Fausto Pinato (PP-SP), afirmou que os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing serão uma importante referência para o preenchimento das lacunas e a união do mundo. A declaração foi emitida em uma entrevista recente concedida ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Pinato salientou que as Olimpíadas de Inverno de Beijing transmite um sinal positivo ao mundo no contexto da pandemia de Covid-19. Segundo o deputado, independente do tamanho do país, todos precisam estar unidos durante a realização dos jogos. O deputado acredita que o evento será uma importante referência que conduzirá o mundo ao caminho correto. Na sua opinião, a humanidade necessita estar mais unida e pragmática, “reduzindo a separação e o egoísmo”.

O deputado avaliou positivamente os esforços feitos pela China relativos à preparação dos jogos e à prevenção e controle da pandemia. Ele afirmou que os chineses trabalharam com uma só vontade desde o início da pandemia, desempenhando um papel exemplar para os países no globo. Segundo Pinato, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing foi espetacular, demonstrando ao mundo o zelo e otimismo do povo chinês.

Tradução: Joaquina Hou

Revisão: Diego Goulart

