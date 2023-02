Deputado é flagrado em jogo do Flamengo no Marrocos e sistema da Câmara aponta 'missão oficial'

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado Beto Pereira (PSDB-MS) foi flagrado no Estádio Ibn Batouta, no Marrocos, pela transmissão da partida entre Flamengo e Al Hilal na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa no último dia 7.

Ocorre que o sistema da Câmara dos Deputados registrou a ausência de Pereira como "missão autorizada" pela Casa, de acordo com o portal Uol. Desta forma, o deputado não teria o salário descontado pela falta naquele dia, em que inclusive houve sessão de votação no plenário. Pereira é o terceiro suplente da Mesa Diretora da Câmara.

Segundo nota enviada pelo deputado ao Uol, "a decisão de viajar foi tomada por conta própria" para cumprir uma promessa feita ao filho de 15 anos, em comemoração de seu aniversário. Ele afirma que a viagem foi paga com recursos próprios.

Após o contato da reportagem, o status da falta foi alterado para "ausência" e não mais "missão autorizada". O assessor jurídico e legislativo do parlamentar alegou ao Uol que "a justificativa de 'missão autorizada' para a falta seria 'automática' do sistema da Câmara, uma vez que o deputado integra a Mesa Diretora da Casa".

"Não sabíamos que era assim. Quando o deputado viajou, não registrou presença e achamos que ficaria como 'ausência'. Fomos atrás para alterar. Os valores serão devidamente descontados do pagamento do parlamentar no mês de fevereiro", declarou o funcionário.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.