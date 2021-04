“Devo grande parte da minha felicidade ao Mbappé”, declara Neymar

Metrópoles - Apesar da diferença de idade — Neymar tem 29 e Mbappé 22 –, o craque brasileiro do PSG, em entrevista à revista France Football, afirmou que é o jovem francês quem o aconselha. O camisa 10, na mesma publicação, não poupou elogios ao seu companheiro de ataque.

“Devo grande parte da minha felicidade no PSG ao Mbappé. Ele me fez aprender sobre o jeito francês de ser. Ele me explicou a mentalidade francesa. Devo grande parte da minha adaptação a ele”, detalhou Neymar.

“Desde o início, o jeito de ser do Mbappé veio até mim. Kylian é uma pessoa muito feliz e gentil com todos. É uma grande pessoa. É a razão pela qual nos entendemos desde o primeiro dia”, completou.

