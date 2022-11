Diagnosticado com Covid, Galvão Bueno não fará a abertura da Copa

Galvão já recebeu alta após ser internado com Covid-19, mas aguarda um teste negativo para poder viajar. Ele deve estrear no Catar junto com a seleção brasileira, no dia 24 edit

247 - Galvão Bueno, 72 anos, ficará de fora da abertura da Copa do Mundo de Futebol do Catar 2022, que acontece neste domingo (20) entre a equipe do Catar e o Equador. O narrador testou positivo para a Covid e a Globo decidiu deixá-lo no Brasil. O substituto escalado para narrar a cobertura é o jornalista Luís Roberto.

Galvão já recebeu alta após ser internado com Covid-19, mas aguarda um teste negativo para poder viajar ao país. Galvão deve estrear no Catar junto com a seleção brasileira, no dia 24, às 16h, em partida contra a Sérvia.

Nas redes sociais, o apresentador celebrou a recuperação e fez o alerta sobre a nova onda da doença.

"Estou passando aqui para dar um recadinho. Dois: primeiro, tome muito cuidado. A Covid voltou forte. Forte mesmo. Tome cuidado. Mas estou passando aqui para dizer que já estou inteiramente recuperado. Já estou com alta médica, já vou agora para casa."

