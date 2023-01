"Dinamite foi um gigante na história do Vasco e do futebol brasileiro", diz Lula

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) divulgou neste domingo (8) uma nota de pesar pelo falecimento do ídolo vascaíno Roberto Dinamite, classificando-o como "um gigante na história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro".

Dinamite morreu nesta manhã, aos 68 anos, em decorrência de complicações provocadas por um câncer no intestino.

"Roberto Dinamite foi um gigante na história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Como torcedor do Vasco no Rio, admirei muito seu futebol bonito, ofensivo, de um chute tão potente de perna esquerda que virou apelido. E de apelido, sobrenome. Além de grande jogador, foi também político, sendo deputado estadual por cinco mandatos e dirigente do Vasco da Gama, lutando para modernizar a gestão do clube. Meus sentimentos aos familiares, amigos, vascaínos e admiradores de todas as torcidas de Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite", diz a nota assinada pelo presidente.

