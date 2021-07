Diretor da Cerimônia de abertura das Olimpíadas é demitido após fazer “piada” com Holocausto

O diretor artístico da abertura dos jogos olímpicos, Kentaro Kobayashi, pediu desculpas e afirmou que a sua fala faz parte de uma época em que “não conseguia fazer as pessoas rirem” edit

Portal Fórum - O diretor artístico da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Kentaro Kobayashi, foi demitido após fazer uma “piada” com o holocausto.

De acordo com comunicado do Comitê Olímpico, a “piada” foi feita há mais de duas décadas, mas só agora tomaram conhecimento.

“Soubemos que, durante um espetáculo no passado, ele usou uma linguagem burlesca ao se referir a este trágico episódio do passado”, declarou Seiko Hashimoto, chefe do Comitê Olímpico.

O fato veio a público após um vídeo ser divulgado na madrugada desta quinta-feira (22).

