Diretor da OMS diz que risco de contaminação por covid na Olimpíada de Tóquio é inevitável

"A marca do sucesso do evento não é registrar nenhum caso de covid-19. É garantir que todos os casos sejam identificados, isolados, investigados e cuidados", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus edit

247 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quarta-feira (21) que o risco de contaminação por Covid-19 na Olimpíada de Tóquio é inevitável. De acordo com o dirigente, os jogos não devem ser avaliados pelo número de casos que serão registrados até o dia 8 de agosto, data de encerramento do grande evento esportivo.

"A marca do sucesso do evento não é registrar nenhum caso de covid-19. É garantir que todos os casos sejam identificados, isolados, investigados e cuidados o mais rápido possível para que a transmissão seja interrompida", disse ele em reunião com o Comitê Olímpico Internacional (COI), na capital japonesa. O relato foi publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O diretor afirmou que "não há risco zero na vida". Segundo Ghebreyesus, o Japão "pode dar coragem a todo o mundo" com a realização dos Jogos. "Que os raios de esperança desta terra iluminem um novo amanhecer por um mundo mais saudável, seguro e justo. É sincera a minha esperança que os Jogos de Tóquio sejam bem-sucedidos."

