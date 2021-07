Diretor do surfe em Tóquio não vê injustiça na eliminação de Medina: "resultado certo"

O diretor técnico do surfe nos Jogos de Tóquio, Erik Krammer, disse que as opiniões dos juízes devem ser respeitadas edit

247 - O diretor técnico do surfe nos Jogos de Tóquio, Erik Krammer, não vê que Gabriel Medina tenha sido prejudicado pelos juízes na semifinal contra Kanoa Igarashi, disputada na madrugada desta terça-feira (27). O japonês conseguiu a maior nota da competição em um aéreo nos minutos finais, eliminando o brasileiro e avançando para a final.

A eliminação de Medina, que terminou fora do pódio após derrota pelo australiano Owen Wright na disputa pelo terceiro lugar, causou ampla revolta nas redes, com internautas apontando que Igarashi foi favorecido pelos juízes.

A diferença entre as notas dos juízes para as manobras do japonês chamou a atenção. O português Valerio Trigo deu nota 7.5 para o aéreo, enquanto o neozelandês Kosoof avaliou a manobra em 9.8. Igarashi recebeu um 9.33 no final da bateria.

A melhor nota de Medina na bateria foi 8.43, e em todo o torneio, um 9, nas quartas-de-final.

"Eu acho que o resultado está certo. Mas não posso falar que ele (Medina) está errado porque ele tem outra opinião. E muitos brasileiros e outros no mundo podem achar que o Medina ganhou. Haverá outros que pensam que não. As opiniões são diferentes mesmo. Isso pode acontecer. O juízes vão analisar a apresentação e podem ter opiniões diferentes. Eu, como diretor técnico, respeito. Todos olham as ondas, dão suas opiniões e se têm dúvidas podem ver o replay. Mudam a nota ou não. Mas, no final, a nota é a do juiz. E isso é muito importante", explicou Krammer.

"Você pode colocar os cinco melhores juízes do mundo juntos e vão ter opiniões diferentes. Às vezes serão iguais. Isso é a beleza do nosso esporte e entendo que também é a complexidade do nosso esporte". (Com informações do Globo).

