Diretora de circuito de F1 belga e namorada foram mortas após briga por bens, aponta investigação

247 - Nathalie Maillet, de 51 anos, diretora do autódromo belga Spa-Francorchamps, utilizado na Fórmula 1, na Bélgica, foi morta ao lado de sua namorada, a professora Ann Lawrence Durviaux, após uma briga com seu ex-marido Franz Dubois pela partilha dos bens durante seu processo de divórcio, aponta a investigação do caso. Ele se matou em seguida.

A suspeita anterior era de que o feminicídio teria ocorrido quando o ex-piloto Dubois chegou à residência do casal e encontrou Nathalie Maillet, de 51 anos, com uma amante, na província de Luxemburgo.

As novas informações da investigação dão conta de que ele sabia do novo relacionamento e havia jantado com as duas horas antes do duplo feminicídio seguido de suicídio, segundo o site belga Sudinfo.

O casal estava oficialmente separado desde o início de agosto e teria concordado com o jantar para discutir a partilha de bens. Sem acordo, Dubois pagou a conta e deixou o local sozinho e irritado. As duas mulheres saíram em seguida e foram na mesma direção, relata reportagem do portal G1 .

Os três se reencontraram em uma casa que pertencia a Maillet e Dubois, mas que não era a residência deles antes da separação e onde havia uma arma comprada pelo ex-marido. Foi com ela que ele cometeu os assassinatos seguidos de suicídio.

