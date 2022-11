Diretora do Flamengo pede desculpas por ataques a nordestinos

Apoie o 247

247 - A diretora de responsabilidade social do Flamengo, Ângela Machado, recuou e pediu desculpas pela publicação xenofóbica contra nordestinos pela vitória eleitoral de Lula (PT). “Não escrevi nenhuma dessas postagens que circularam. Mas, no calor da situação, compartilhei algumas mensagens e postagens e, entre elas, havia uma que citava de forma preconceituosa os meus conterrâneos nordestinos”, começou a sergipana.

“Peço desculpas pelo meu erro, reconheço e respeito o processo democrático e o resultado das urnas. E torço para que o próximo governo tenha êxito pelo bem do nosso país, independente de qualquer ideologia. Peço desculpas também ao povo nordestino, aos sergipanos e a todos que, de alguma forma, feri com meus atos. E, inclusive minha família, com quem me desculpei diretamente”, concluiu.

