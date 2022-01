DJ acusado de ter contaminado Messi com a covid relata ameaças: 'Me chamaram de assassino'

Apoie o 247

247 - A contaminação de Lionel Messi pela covid-19 desencadeou uma onda de ameaças ao DJ Fer Palacio, amigo do jogador. Ele tocou nas festas de fim de ano da família do argentino e está sendo acusado de ter transmitido a doença ao jogador. Palacio foi chamado até de assassino.“Me mandaram um monte de mensagens, virei trending topic (tópicos mais comentados) no Twitter porque Messi testou positivo para covid-19. Dizem que eu o contagiei, chegaram a me chamar de assassino, um monte de mensagens raivosas”, escreveu Palacio em uma rede social. A informação é do portal MSN.

O DJ disse que, por causa da reação, fez outro teste de covid, que deu negativo. "Não tenho covid, e aqui mostro. Não contaminei Messi", disse.

Palacio é amigo do jogador argentino e já tocou em outras festas dele. Bastante conhecido em vários países da América Latina, ele foi o responsável no ano passado pela música na festa que comemorou o título da Copa América conquistado pela seleção argentina.

