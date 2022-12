Djokovic afirma que não esquece de deportação da Austrália

Apoie o 247

(ANSA) - Se preparando para voltar a jogar o Aberto da Austrália, o tenista sérvio Novak Djokovic confirmou que nunca esquecerá da experiência de ser deportado do país por não ter sido vacinado contra a Covid-19.

"Uma experiência que nunca vou esquecer, algo que não tinha experimentado antes e espero que nunca aconteça novamente. No entanto, foi uma experiência valiosa e uma daquelas coisas que fica com você pelo resto da vida", disse Djokovic.

Eneacampeão do Grand Slam australiano, o europeu destacou que a população vem sendo gentil com ele e demonstrou muito carinho pelo país.

"Estou aqui há apenas dois dias, mas as pessoas do hotel, do aeroporto e do torneio foram muito legais comigo, até agora tudo está muito bem", comentou o atleta, que sonha em vencer seu 22º Grand Slam da carreira.

Em janeiro, Djokovic foi parado na fronteira e mantido em um hotel usado como prisão para migrantes por vários dias em função das rígidas regras anti-Covid da Austrália. A insistência em não ser vacinado e não ter conseguido justificar a ausência da imunização causaram sua expulsão do país.

Na época, a postura antivax de Djokovic ficou conhecida no mundo inteiro e o atleta recebeu nas redes sociais o apelido de "Novax Djocovid".

