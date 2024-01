Djokovic avança para sua 48ª semifinal no Australian Open

O número 1 do mundo no tênis conquistou nesta terça-feira (23) sua 33ª vitória consecutiva no torneio edit

247 - O atual número 1 do mundo no tênis, Novak Djokovic, conquistou mais um vitória para seu histórico consecutivo, nesta terça-feira (23), em Melbourne, durante as semifinais do Australian Open. O atleta sérvio soma agora um total de oito vitórias em oito jogos, a última sendo contra o americano Taylor Fritz.



Mesmo com o calor intenso durante a apresentação diurna, Djokovic acabou perdendo um dos sets, mas conseguiu contornar o resultado garantindo sua vaga nas semifinais do torneio. Buscando seu 25º título, o atleta sérvio soma 33 vitórias seguidas durante o campeonato, sendo o maior recorde já registrado por um homem na chave simples, desde 1968, como informado pelo UOL .



O próximo de Nole será na sexta-feira (26), sendo sua 48ª semifinal em um torneio do Grand Slam - outro recorde que será somado às suas conquistas. O adversário será o vencedor da partida envolvendo o italiano Jannik Sinner, atualmente classificado como o número 4 do mundo, e o russo Andrey Rublev, que ocupa a quinta posição.

