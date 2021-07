Djokovic confirma favoritismo e avança às semis em Wimbledon

Na briga pelo hexacampeonato do Grand Slam londrino, sérvio bate húngaro Marton Fucsovics e se garante entre os quatro melhores do torneio pela décima vez na carreira edit

247 - Novak Djokovic segue embalado em Wimbledon. O sérvio número #1 do mundo se garantiu nas semifinais do torneio pela décima vez na carreira ao bater o húngaro Marton Fucsovics (#48) por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, em 2h17 de partida. A informação é do portal Globo Esporte.

Campeão do Australian Open e de Roland Garros nessa temporada, o sérvio segue na posição de principal favorito ao título na grama sagrada. Com a vitória de hoje, sua 16ª seguida em 2021, Nole estendeu ainda mais sua invencibilidade em Wimbledon, que já dura quatro anos. Sua última derrota em Londres foi em 2017, quando perdeu para o tcheco Tomas Berdych.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.