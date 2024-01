Djokovic derrota Mannarino e vai às quartas de final no Australian Open

Apoie o 247

247 – O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, deixou claro seu comprometimento em alcançar novos recordes no Australian Open deste ano. Ao atingir as quartas de final do torneio pela décima quarta vez, o sérvio igualou a impressionante marca de 58 participações em quartas de final de Grand Slam, empatando com Roger Federer. A vitória avassaladora sobre Adrian Mannarino por 6-0 6-0 6-3, sob o teto fechado da Rod Laver Arena, demonstrou a forma impecável do tenista de 36 anos, que agora enfrentará Taylor Fritz nas quartas.

Com um desempenho que o próprio Djokovic considerou um dos melhores em tempos recentes, o atleta destacou a intensidade do jogo e a importância de manter seu alto padrão de performance. Mesmo após alcançar tantos feitos no esporte, Djokovic revelou que a chama da competição continua acesa, alimentada pelo desejo de enfrentar desafios, quebrar recordes e permanecer no topo do tênis mundial. Para ele, cada partida é uma oportunidade de buscar o melhor de si mesmo.

Na próxima rodada do Australian Open, Djokovic terá pela frente o desafio de enfrentar o 12º cabeça de chave, Taylor Fritz, que eliminou o sétimo cabeça de chave Stefanos Tsitsipas. Djokovic, com um histórico impecável de 8 vitórias em 8 confrontos contra o americano, está confiante, mas reconhece a necessidade de manter seu excepcional desempenho no saque. A expectativa é de mais emoções e um Djokovic determinado a continuar deixando sua marca na história do tênis mundial.

