Djokovic derrota Tsitsipas e conquista o torneio de Roland Garros

247 – O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, conquistou o torneio de Roland Garros, ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas, número cinco no ranking da ATP, por três sets a dois (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4). Com a vitória, Djokovic alcançou seu décimo-nono título de Grand Slam, aproximando-se dos rivais Roger Federer e Rafael Nadal, que possuem vinte troféus dos maiores torneios do circuito.

Para chegar à vitória, Djokovic precisou se superar, pois estava dois sets atrás do placar. A partir do terceiro set, Djokovic passou a dominar os pontos e não deu chances ao grego. Com este triunfo, o sérvio também alcançou seu bicampeonato em Roland Garros, onde já havia vencido em 2016. Nas semifinais, Djokovic superou Rafael Nadal, o maior vencedor na terra batida francesa.

