Djokovic desperta suspeitas de aposentadoria ao tentar a glória de Wimbledon

RT - Novak Djokovic buscará sua 21ª vitória no Grand Slam no domingo, quando enfrentar o australiano Nick Kyrgios na final masculina de Wimbledon - mas o sérvio admite que a pressão está sobre ele para adicionar mais títulos à sua coleção como sua carreira no top- nível de tênis começa a diminuir.

Djokovic pode ficar à frente do rival de longa data Roger Federer nas apostas de todos os tempos do Grand Slam se continuar em boa forma sob o sol de Londres neste fim de semana, mas ele diz que, à medida que cada torneio vem e vai, também aumentam suas chances de estabelecer um recorde inatacável. liderar no topo da lista de todos os tempos do Grand Slam.

O espanhol Rafael Nadal lidera atualmente com 22 - dois a mais que o sérvio, que teoricamente poderia empatar no Aberto dos Estados Unidos no final deste ano, desde que ele tenha permissão para jogar o evento como um indivíduo não vacinado.

Djokovic foi deportado da Austrália no início deste ano antes do Aberto da Austrália, depois que as autoridades determinaram que ele estava violando as regras do Covid-19 do país.

“Não sei quantas oportunidades de Grand Slam para ganhar o troféu ainda terei, como terei em alguns dias” , disse Djokovic, 35, sobre seu confronto com Kyrgios.

“Estou ciente do que está em jogo. Quero dizer, cada partida, cada Grand Slam que eu jogo nesta fase da minha carreira, há muito em jogo. Então, é claro, estou abordando isso com atitude positiva, autoconfiança e vontade de vencer. Não há dúvida sobre isso.

“Como você equilibra isso? Bem, é realmente subjetivo. Cada jogador é diferente. Não posso e não quero falar de todos os detalhes e rotinas que tenho que me fazem sentir equilibrada e preparada. Mas há coisas que faço para me preparar mentalmente, emocionalmente e fisicamente.

Djokovic será o claro favorito para conquistar outra vitória no Grand Slam na quadra central de Wimbledon no domingo, mas em Kyrgios, ele enfrenta um oponente que combina perfeitamente o sublime com o surreal na quadra.

O sérvio é um veterano, no entanto, e deu a entender que sabe o que esperar de Kyrgios e que não será vítima dos jogos mentais do australiano que afetaram até Stefanos Tsitsipas nas rodadas anteriores.

“Na quadra, muitas coisas podem acontecer ”, disse ele. “ Há tanta coisa acontecendo, pressão e expectativas. Às vezes você é capaz de lidar com isso melhor do que seu oponente; às vezes não.

“Todo jogador que entra em quadra precisa se ajustar e se adaptar e aceitar as circunstâncias e encontrar soluções para vencer uma partida de tênis ”, disse.

“Para mim, sem dúvida, está em um nível diferente, porque tenho que lidar com coisas diferentes que também estão fora da quadra, a torcida talvez esteja do lado dos meus adversários na maioria das vezes.

“Isso é algo que eu estava acostumado ao longo da minha carreira. Quanto mais você experimenta esse tipo de situação, não melhor você se sente, mas apenas mais preparado você se sente. Você sabe o que esperar. É sempre sobre lidar com seus próprios nervos melhor do que talvez seu oponente seja o dele. Essa batalha interna é sempre a maior .”

Com isso dito, Djokovic parece confiante de que ele pode suportar o que Kyrgios lançar contra ele neste fim de semana - mas se ele ganhar o que seria seu sétimo título de Wimbledon, provavelmente não virá sem passar por um teste que todos de Kyrgios ' oponentes falharam miseravelmente até agora.

E também não terá muitas oportunidades.

