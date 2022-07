Djokovic esmaga esperanças britânicas de garantir final de Wimbledon com Kyrgios

Apoie o 247

RT - Novak Djokovic continua na disputa pelo quarto título consecutivo de Wimbledon, depois que o sérvio venceu o britânico Cameron Norrie em quatro sets na semifinal na sexta-feira.

O cabeça de chave Djokovic lutou depois de perder o primeiro set para Norrie, emergindo com uma vitória por 2-6 6-3 6-2 6-4 para avançar para a final de domingo no All England Club, onde ele enfrentará o primeiro finalista do Grand Slam Nick Kyrgios .

Kyrgios estará melhor descansado do que Djokovic depois que o australiano foi derrotado em sua semifinal, quando Rafael Nadal foi forçado a sair lesionado com uma distensão abdominal na noite de quinta-feira.

Djokovic, 35 anos, ainda será muito cotado para manter a coroa que conquistou nas últimas três ocasiões no SW19.

O sérvio pode conquistar o sétimo título geral no Grand Slam de grama, o que o colocaria no mesmo patamar de todos os tempos com o grande americano Pete Sampras e apenas um atrás do recorde de Wimbledon de Roger Federer.

One step away from a fourth consecutive Wimbledon title.@DjokerNole defeats Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach his eighth final at The Championships#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/wVXnsfKrIN July 8, 2022





Para o nono cabeça de chave Norrie, que estava aparecendo na primeira semifinal do Grand Slam diante de sua torcida, foi uma tarde na quadra central que começou brilhante o suficiente antes de desaparecer quando Djokovic encontrou seu ritmo familiarmente formidável.

Djokovic parecia longe de seu melhor em um primeiro set em que seu saque foi quebrado três vezes, embora o atual campeão tenha começado o segundo set com muito mais intenção, garantindo a quebra de saque no jogo oito antes de nivelar em um set cada.

Firmemente em ascensão, Djokovic quebrou na primeira vez de pedir no terceiro set, apesar de uma queda desagradável no meio do jogo, quando começou a exercer um domínio sobre a partida.

A torcida da quadra central tentou levantar o favorito da casa com gritos esporádicos de "vamos Norrie, vamos", mas o impacto foi mínimo, já que o britânico de 26 anos foi quebrado novamente e Djokovic fechou o terceiro set por 6 a 2.

Talvez consciente de que não queria passar mais tempo em quadra do que o necessário em uma tentativa de economizar energia, Djokovic continuou a girar os parafusos no início do quarto set, novamente quebrando o saque de Norrie para iniciar os procedimentos.

Norrie resistiu o melhor que pôde, mas Djokovic viu a partida avançar para uma oitava final geral em Wimbledon.

Most Grand Slam men’s singles final appearances:



32 - @DjokerNole

31 - Roger Federer

30 - Rafael Nadal

19 - Ivan Lendl

18 - Pete Sampras#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/EPd8EB4Tmk — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2022





Talvez de forma ameaçadora para Kyrgios, Djokovic perdeu apenas uma das sete finais anteriores na SW19, quando foi derrotado pelo herói local Andy Murray em 2013.

A vitória no domingo levaria o sérvio a 21 títulos de Grand Slam no total, apenas um a menos de Nadal, cujas esperanças de torneio e calendário de Grand Slam chegaram a um fim prematuro quando suas lutas contra lesões o alcançaram.

Kyrgios não será menosprezado no sábado, apesar de seu status de não cabeça de chave, com o australiano dissidente capaz de misturá-lo com o melhor na grama ao encontrar forma.

Dar mais coragem a Kyrgios será o fato de ele vencer Djokovic por 2 a 0 frente a frente e nunca perder um set para o homem que está em seu caminho para erguer um troféu inaugural.

Para o candidato GOAT, Djokovic, no entanto, os recordes e marcos continuam a aumentar.

Com sua 27ª vitória consecutiva em Wimbledon e 85ª geral na competição na sexta-feira, ele chegou à 32ª final de Grand Slam, que o coloca à frente do rival Roger Federer em todos os tempos.

