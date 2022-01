Djokovic está livre, mas ameaça de deportação da Austrália ainda paira sobre ele

O tenista número um do mundo começa a treinar para o Aberto de Tênis, mas ainda pode ser deportado da Austrália edit

MELBOURNE, 11 Jan (Reuters) - Novak Djokovic trocou uma quadra por outra nesta terça-feira, acertando alguns arremessos de treino em Melbourne Park, enquanto se aquece para sua tentativa de vencer o recorde de 21º major de tênis no Aberto da Austrália na próxima semana.

Uma semana depois de chegar à Austrália, Djokovic finalmente foi libertado graças à decisão do tribunal de segunda-feira anulando a decisão anterior do governo federal de cancelar seu visto.

No entanto, o número um do mundo ainda enfrenta a ameaça de ser detido pelo governo federal pela segunda vez e deportado. O gabinete do ministro da Imigração, Alex Hawke, disse que ele ainda está considerando se deve usar seu poder discricionário para cancelar o visto de Djokovic.

"De acordo com o devido processo, o ministro Hawke considerará completamente o assunto", disse um porta-voz em um e-mail. "Como a questão está em andamento, por razões legais, é inapropriado comentar mais."

A Austrália tem uma política que proíbe a entrada de não cidadãos ou não residentes, a menos que estejam totalmente vacinados contra o Covid-19. Ela permite isenções médicas, mas o governo argumentou que Djokovic não vacinado não forneceu justificativa adequada para uma isenção.

O tribunal decidiu que Djokovic foi tratado injustamente por oficiais da força de fronteira em sua chegada e ordenou que o cancelamento de seu visto fosse anulado. No entanto, não abordou se sua isenção - com base na contratação de Djokovic Covid-19 no mês passado - era válida.

A situação de Djokovic chamou a atenção internacional, criando uma disputa política entre Canberra e Belgrado e alimentando debates acalorados sobre políticas obrigatórias de vacinação contra o COVID-19.

O gabinete do primeiro-ministro australiano Scott Morrison disse que ele conversou com a primeira-ministra sérvia Ana Brnabic na segunda-feira e "explicou nossa política de fronteira não discriminatória". Reportagens da mídia sérvia disseram que Brnabic enfatizou a importância de Djokovic poder se preparar para o torneio. Ambos disseram que concordaram em manter contato sobre o assunto.

Djokovic, que expressou sua gratidão ao juiz e sua determinação em competir no primeiro major do ano em um post no Twitter na segunda-feira, não abordou publicamente a situação na terça-feira.

Ele foi filmado por helicópteros da mídia local praticando na Rod Laver Arena, em meio a uma segurança incomumente apertada no Melbourne Park.

John Alexander, membro do Partido Liberal de Morrison e ex-jogador profissional de tênis, disse que uma nova decisão de deportar Djokovic "diminuiria" o status do Aberto da Austrália.

"Nós já tínhamos sido o primo pobre dos quatro eventos", disse ele. "Temos muito a nosso favor, mas precisamos tratá-lo com cuidado."

A ATP, órgão que rege o tênis masculino, aplaudiu a decisão do tribunal, dizendo que a disputa era "prejudicial em todas as frentes, inclusive para o bem-estar de Novak e a preparação para o Aberto da Austrália".